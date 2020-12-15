Yağmurla kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 6 yaralı
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Yağmurla kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 6 yaralı

15.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:21
Yağmurla kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Kahramanmaraş'tan Pazarcık'a giden M.B. (38) yönetimindeki 46 ACT 468 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, sürücü M.B. ile minibüste bulunan S.B., Y.K., T.B., E.B. ve D.B. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Yağmurla kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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