Yağmurla gelen çöpler liman girişinde toplandı

21.09.2019 16:06

Zonguldak Belediyesi Zonguldak Limanı'nda yaşanan çevre kirliliğini önlemek için dereye sabit bariyer sistemi kurdu.



Zonguldak Belediyesi Zonguldak Limanı'nda yaşanan çevre kirliliğini önlemek için dereye sabit bariyer sistemi kurdu. Dün kurulan bariyere bir günde bir konteyner çöp birikti.



Daha temiz bir kent için tüm vatandaşları uyaran Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, temiz deniz temiz çevre çağrısı yaptı. Alan, 'Zonguldak Limanı'nda yaşanan çevre kirliliği nedeniyle evsel atıkların denize ulaşmaması için kurduğumuz sabit bariyer sisteminin, ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Daha 24 saat bile geçmeden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından toplanan evsel atıklar, çevre duyarlılığı konusunda daha bilinçli olmamız konusu gerçeğini ortaya koymuştur. Bizler, Zonguldak Belediyesi olarak temiz deniz, temiz çevre ve temiz bir kent için periyodik olarak çevre temizlik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 'Temiz bir kent' için tüm vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederiz.' şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA