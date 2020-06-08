Yağmurla birlikte mercimek ve buğday rekolte artışı sevindirdi
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Yağmurla birlikte mercimek ve buğday rekolte artışı sevindirdi

Yağmurla birlikte mercimek ve buğday rekolte artışı sevindirdiBATMAN'ın Gercüş ilçesinde ilkbahar mevsimindeki yağışlar, mercimek ve buğdaydaki rekolteyi artırdı.

08.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:01

Yağmurla birlikte mercimek ve buğday rekolte artışı sevindirdi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde ilkbahar mevsimindeki yağışlar, mercimek ve buğdaydaki rekolteyi artırdı. Çiftçi Hasan Bıçakçı, "Gercüş ilçesinde mercimek hasadına başladık. Bahar yağmurları yüzümüzü güldürdü. Hem mercimek hem de buğdayda verimli bir sezon geçireceğiz" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bahar mevsimindeki yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü. Batman'ın Gercüş ilçesinde mercimek hasadına başlayan çiftçiler, bu yıl üründeki verimden memnun. Çiftçiler, bahar yağmurlarının hem ürün artışında hem de ürün kalitesine katkı sağladığını söyledi. Yağışların olmasıyla hububatta istedikleri verimi elde ettiklerini belirten çiftçi Habip Aras, "Gercüş ilçesinde mercimek hasadına başladık. Bahar yağmurları yüzümüzü güldürdü. Hem mercimek hem de buğdayda iyi bir verim alacağız" diye konuştu. İlçedeki çiftçilerin mercimek ve buğdayda bu yıl rekoltede artış beklediğini söyleyen çiftçi Hasan Bıçakçı da, "Bu yıl biz çiftçiler için harika geçiyor, Ürün hasadında kullandığımız makinelerle artık eskisi gibi çok zorluk çekmiyoruz. Geçmiş yıllarda elle ve oraklarla mercimek hasadı yapıyorduk. Şu an ise traktörlerin arkasına bağlanan makinelerle yapıyoruz. İşimiz kolaylaştı. Tarımda teknolojinin gelişmesiyle çiftçileri rahata kavuşturdu" dedi.

Yağmurla birlikte mercimek ve buğday rekolte artışı sevindirdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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