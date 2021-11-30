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Yağmurla birleşen lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Yerel

Yağmurla birleşen lodos hayatı olumsuz etkiliyor Bazı vatandaşlar lodos ve yağışın etkisiyle yürümekte zorluk çekti Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında dün başlayan lodos, Sakarya'da etkisini sürdürmeye devam ediyor.

SAKARYA (İHA) - Yağmurla birleşen lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Bazı vatandaşlar lodos ve yağışın etkisiyle yürümekte zorluk çekti

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında dün başlayan lodos, Sakarya'da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağmurla birleşen lodos, hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşların da yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında dün başlayan ve etkisini sürdüren lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos, evlerin çatılarının, izolasyonlarının uçmasına ve bazı kişilerin yaralanmasına sebep oldu. Dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek arttıran lodos için yetkililer dikkatli olunması uyarısında bulunurken Sakarya Valiliği ise kent genelinde okulların bir gün ara verilmesi kararı almıştı. Gece boyunca etkisini gösteren ve bugünde devam eden lodos yağış ile birleşince hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşların lodos ve yağmurun etkisiyle yürümekte zorluk çektiği görüldü. Yaşanan durum üzerine ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yağmurla birleşen lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Yağmurla birleşen lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Yağmurla birleşen lodos hayatı olumsuz etkiliyor

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İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri

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