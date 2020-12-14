Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
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Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

14.12.2020 19:50 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:54

Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin üzerinde oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin üzerinde oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.

Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin üzerinde oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı

MERSİN - Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin üzerinde oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptığı Mersin'de, dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur kent merkezinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, akşam saatlerinde yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Kentin semalarında oluşan ve birçok noktadan görülen gökkuşağı güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar da bu eşsiz görüntüyü cep telefonları ile görüntüledi.

Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KAR

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