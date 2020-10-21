Yağmurdan masa örtüsüyle korundu

Afyonkarahisar'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşların korumak için masa örtüsüyle önlem alması ilginç görüntüler oluşturdu.

Afyonkarahisar'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşların korumak için masa örtüsüyle önlem alması ilginç görüntüler oluşturdu.

Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarıları sonucu beklenen yağmur aniden geldi. Kent merkezinde sağanak yağmurun mesai bitimine denk gelmesiyle vatandaşlar koşarak evlerine gitmeye çalıştı. Yağmur esnasında bazı vatandaşların ise masa örtüsünü kendisine siper ederek yağmurdan kaçtığı anlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Ayrıca sağanak yağmur esnasında trafikte aksaklıkların yaşandığı gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı