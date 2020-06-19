Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
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Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü

Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Büyükçekmece Sahil'de torunuyla sağanak yağıştan kaçarak ağaç altına sığınan yaşlı adama yıldırım çarptı.

19.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:50

Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü

İSTANBUL - Büyükçekmece Sahil'de torunuyla sağanak yağıştan kaçarak ağaç altına sığınan yaşlı adama yıldırım çarptı. Yaşlı adam hayatını olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Büyükçekmece Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Doğan Erişektorunuyla sahile geldi. Sahilde dolaşırken bir anda bastıran sağanak yağıştan kaçmaya çalışan dede torun, ağaç altına sığındı. Ancak ağaca düşen yıldırım, yaşlı adamın ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Erişek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Erişek'in cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yaşanan olay sırasında çevredeki iş yerlerinin de elektrikleri gitti. Yaşanan olayı anlatan bir vatandaş, "Torunuyla birlikte adamcağız geziyormuş. Torun elinde olsa torunu da gidecek. Yıldırım düşünce adamın iç organları komple patlamış. Ambulans alıp götürmüş" dedi.

Yaşanan olayı anlatan kafe çalışanı ise ses duyduklarını kaydederek, "Biz burada çalışıyorduk. Birden gök gürültüsü şimşek duyduk. Arkamıza döndük baktık bir bey efendi torunu ile birlikteydi. Kız köşeye doğru kaçtı zaten" diye konuştu.

Olay sonrası ağaçta da hasar oluştuğu görüldü.

Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü

Kaynak: İHA

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