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Yağmurdan kayan minibüs direğe ve ağaca çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yağmurdan kayan minibüs direğe ve ağaca çarptı

Samsun'da yağmurdan dolayı kayarak yoldan çıkan minibüs refüjdeki aydınlatma direği ile ağaca çarptı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da yağmurdan dolayı kayarak yoldan çıkan minibüs refüjdeki aydınlatma direği ile ağaca çarptı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yılmaz idaresindeki 55 ADU 217 plakalı bir fırına ait ekmek taşıyan minibüs yağmur dolayısıyla kayarak yoldan çıktı. Refüjdeki demir aydınlatma direği ile ağaca çarparak durabildi. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN

Yağmurdan kayan minibüs direğe ve ağaca çarptı

Yağmurdan kayan minibüs direğe ve ağaca çarptı

Yağmurdan kayan minibüs direğe ve ağaca çarptı

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