Yağmurdan Kaçıp Mağazaya Sığınan Köpek, Zehirlenerek Öldürüldü
Gaziantep'te yağmurdan korunmak için bir mağazanın açık kapısından içeri girerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen köpek, aynı günün akşamında zehirlenerek öldürüldü.
Gaziantep'te yağmurdan korunmak için bir mağazanın açık kapısından içeri girerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen köpek, aynı günün akşamında zehirlenerek telef edilmiş şekilde bulundu.
YAĞMURDAN KAÇTI İNSANLARDAN KAÇAMADI
Gaziantep'in islahiye ilçesinde son dönemlerde yağan şiddetli yağmur ve doludan insanların yanı sıra hayvanlarda olumsuz etkileniyor. Sokakta başıboş bir şekilde dolaşan ve esnafın benekli adını verdiği 4 yaşındaki bir av köpeği, ilçede önceki gün sabah yağan şiddetli yağış esnasında kapısı açık bir mağazaya sığınarak yağmurdan korunmuştu. Mağazaya girmesi anları güvenlik kameralarına yansıyan köpek, akşam saatlerinde ise Cevdetpaşa Mahallesindeki bir inşaatta, mahalle çöpçüleri tarafından telef edilmiş olarak bulundu.
ZEHİRLİ CİĞER VEREREK ÖLDÜRDÜLER
Haberi alınca büyük üzüntü yaşayan hayvan severler ise yaptıkları araştırmada köpeğin yedirilen ciğer ile zehirlendiğini savunurken, köpeği telef edenlerin bulunarak, cezalandırmasını istedi.
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Antep ayılarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunu yapanlarin yanina kär kalaciklarini sanan caniler, Allah er ve ya gec belälirani verir, Bu günähsiz canlilari katleden caniler Allah bin bir türlü belänizi versin, , ,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Niye zehirliyolar yesinler onuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayvan sevgisi diye bir şey Yok insanlarda. Anca tekmelemeyi taşlamayı kovalamayı biliyorlar. Sanki dünya sadece bizim yaşamamız için kuruldu. Neyi anlatacaksın 40 50 yaşına gelmiş adamlara halen günahı sevabı ayırt mı ettireceğiz. Bu hayvanın yaşama hakkını elinden alan Allahından bulsun her iki taraftaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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O ciğerin bir kısmını zehire bulayıp hayvanları katlettiler, bir kısmıyla da iftar yaptılar sanırım. Ne müslümanlar ama.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır