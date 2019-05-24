Yağmurdan kaçarken minibüs çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran yağmurdan kaçan şahsa, otomobil çarptı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Metal Sanayinde seyir halinde olan Aydın A. yönetimindeki 16 CJT 13 plakalı minibüs, aniden bastıran yağmurdan kaçan Erol D.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen şahıs yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Erol D'nin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Durumu ağır olan şahıs kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından kendisine çarpan minibüs sürücüsü tarafından İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA