Yağmurdan ıslanan sokak köpeğini hem temizledi hem sevdi
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Yağmurdan ıslanan sokak köpeğini hem temizledi hem sevdi

Yağmurdan ıslanan sokak köpeğini hem temizledi hem sevdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de bir temizlik görevlisi yağmurdan ıslanan sokak köpeğini önce fırçası ile temizledi, daha sonra sevdi.

Arnavutköy'de bir temizlik görevlisi yağmurdan ıslanan sokak köpeğini önce fırçası ile temizledi, daha sonra sevdi. Sokak köpeği ve temizlik işçisinin tebessüm ettiren anları bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesinde sokak temizliği yapan görevli, yağmurdan ıslanan köpeği görünce onunla ilgilenmeye başladı. Köpeğin kaşındığını fark eden görevli, onu önce süpürgesiyle temizledi, sonra da sevdi. Yaşanan bu anlar ise o sırada oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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