Yağmurdan dolayı yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD kurtardı Niğde'de aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niğde'de aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bor ilçesine bağlı Postallı köyünün Hacıboylu Yaylası'nda aşırı yağış sebebiyle 6 kişi yaylada mahsur kaldı. Yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipler 8x8 amfibik arazi aracı ile mahsur kalan 4 bayan, 1 bebek ve 1 erkek vatandaşa ulaşarak kurtardı. - NİĞDE

Kaynak: İHA