Yağmurda tır yan yattı, sıfır Renault otomobiller pert oldu Yağmurda tır yan yattı, sıfır Renault otomobiller pert oldu Tırın üzerindeki otomobiller düştü, otoyol trafiği kitlendi Bursa'da Oyak Renault Otomobil Fabrikası'ndan aldığı sıfır kilometre otomobilleri İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan tır sürücüsü, aracı yağış sebebiyle yan yatırdı.

Yağmurda tır yan yattı, sıfır Renault otomobiller pert oldu

Tırın üzerindeki otomobiller düştü, otoyol trafiği kitlendi

BURSA - Bursa'da Oyak Renault Otomobil Fabrikası'ndan aldığı sıfır kilometre otomobilleri İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan tır sürücüsü, aracı yağış sebebiyle yan yatırdı. Tırın üzerindeki 5 otomobil pert oldu. Trafikte ise uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, İstanbul - İzmir otobanı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oyak Renault fabrikasından aldığı otomobilleri taşıyan tırın şoförü Ş.Y., otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatan tırın üzerindeki otomobillerden üçü yola düştü. Yan yatan tırın dorsesindeki 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kazanın yaşandığı anda yolda başka araç olmaması faciayı önledi.

Tır şoförü Ş.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Hasar görmeyen araçlar başka bir tıra aktarılırken, yola düşen Reno otomobiller ise vinç marifetiyle kaldırıldı. Otoyol trafiğini kitleyen kazada can kaybı yaşanmazken, 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA