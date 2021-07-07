Yağmurda sırılsıklam ıslanan yavru kediye belediye sahip çıktı
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Yağmurda sırılsıklam ıslanan yavru kediye belediye sahip çıktı

Yağmurda sırılsıklam ıslanan yavru kediye belediye sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de yoldan geçen araçların arasında kalan ve son anda kaldırıma çıkan yavru kediye belediye ekipleri sahip çıktı.

Bahçelievler'de yoldan geçen araçların arasında kalan ve son anda kaldırıma çıkan yavru kediye belediye ekipleri sahip çıktı. Yağmurdan dolayı ıslanan ve aç olan kedinin bakımı yapıldıktan sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 10.40 sıralarında Bahçelievler, 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. Yolun ortasında kalan ve araçlardan kaçmaya çalışan yavru kedi son anda kendini kaldırıma attı. Yağmurdan dolayı ıslanan ve aç olan kediye Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi ekipleri sahip çıktı. Ekipler daha sonra yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. - İSTANBUL

Yağmurda sırılsıklam ıslanan yavru kediye belediye sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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