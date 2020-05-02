Yağmurda mağdur olan tarım işçilerine yatak ve yorgan yardımı
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Yağmurda mağdur olan tarım işçilerine yatak ve yorgan yardımı

Yağmurda mağdur olan tarım işçilerine yatak ve yorgan yardımı
02.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:29

ADANA'da, etkili olan yağmur nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine, AFAD ekipleri tarafından 500 yatak ve battaniye yardımı yapıldı.

ADANA'da, etkili olan yağmur nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine, AFAD ekipleri tarafından 500 yatak ve battaniye yardımı yapıldı.

Kentte, dün sabah saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman şiddetini arttırdı. Akşam saatlerinde etkisini yitiren yağış nedeniyle başta merkez Yüreğir ilçesindeki sokaklar olmak üzere çok sayıda sokak sular altında kaldı. Yağış sonrası bazı tarım arazileri de zarar gördü. AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, arazilere yakın bölgelerde yaşayan tarım işçilerine 500 yatak ve 500 battaniye yardımında bulundu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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