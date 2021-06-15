Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta etkili olan yağışın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarparak karşı şeride geçti.

Zonguldak'ta etkili olan yağışın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarparak karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesi sahil yolunda meydana geldi. Kozlu istikametinden Zonguldak istikametine 67 ABJ 676 plakalı araç sürücüsü şiddetli yağışla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde itfaiye, Enerjisa ve trafik ekipleri önlem alırken, enerjisa ekipleri devrilen elektrik direğini olay yerinden kaldırdı. - ZONGULDAK

Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı
Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı
Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı
Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tekeri patlayan otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı
Tekeri patlayan otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı
23 yaşındaki Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı
23 yaşındaki Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı
Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 01:46:36. #1.16#

title