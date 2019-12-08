Yağmurda kayan ticari araç yoldan çıktı
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Yağmurda kayan ticari araç yoldan çıktı

Zonguldak Alaplı İlçesi Akçakoca arası yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir ticari aracın refüje çıktığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

08.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:58
Yağmurda kayan ticari araç yoldan çıktı

İlçesi arası yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir ticari aracın refüje çıktığı kazada, maddi hasar meydana geldi.


Kaza, Alaplı Akçakoca yolundaki ilk kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi.


Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 AK 9600 plakalı hafif ticari , yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüj üzerine çıktı . Araç, çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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