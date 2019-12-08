Yağmurda kayan ticari araç yoldan çıktı
Zonguldak Alaplı İlçesi Akçakoca arası yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir ticari aracın refüje çıktığı kazada, maddi hasar meydana geldi.
Zonguldak Alaplı İlçesi Akçakoca arası yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir ticari aracın refüje çıktığı kazada, maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Alaplı Akçakoca yolundaki ilk kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 AK 9600 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüj üzerine çıktı . Araç, çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK