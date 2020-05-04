Yağmurda ıslanan köpek ve yavrularına polis şefkati

İzmir'de bir polis memurunun yağmurda ıslanan anne köpek ve 7 yavrusuna gösterdiği şefkat, kameralara yansıdı.

İzmir'de bir polis memurunun yağmurda ıslanan anne köpek ve 7 yavrusuna gösterdiği şefkat, kameralara yansıdı.

Polis memuru Ali Ozan Dilbaz, İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde gördüğü yavru köpeklerin yağmurda ıslandığını fark etti.

Bunun üzerine anne köpek ve yavrularını alarak kapalı bir alana götüren Dilbaz, ıslanan köpekleri bezle kuruladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, çok sayıda vatandaşın beğenisini kazandı.

Kaynak: AA