Yağmurda ıslanan köpeğe itfaiye ekipleri sahip çıktı
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Yağmurda ıslanan köpeğe itfaiye ekipleri sahip çıktı

Adıyaman'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yağmurda ıslanarak üşüyen bir sokak köpeği, kurutularak ısıtıldı.

07.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:03
Yağmurda ıslanan köpeğe itfaiye ekipleri sahip çıktı

'ın Belediyesine bağlı Müdürlüğü ekiplerince, yağmurda ıslanarak üşüyen bir sokak köpeği, kurutularak ısıtıldı.


Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yağmurda ıslanan bir yavru köpeği alarak itfaiye müdürlüğüne getirdi. Yağmurdan dolayı ıslanarak üşüyen köpek, önce itfaiye erleri tarafından kurutuldu. Bir süre ısıtıcının yanında ısıtılan yavru köpeğe daha sonra yemek verildi. Hem ısıtılan hem de karnı doyurulan yavru köpek, yağmur yağışının durması sonrası serbest bırakıldı. İtfaiye ekiplerinin duyarlılığı ise büyük takdir topladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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