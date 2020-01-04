Yağmurda evini su bastı
Haberler » Güncel » Yağmurda evini su bastı - Haber

Yağmurda evini su bastı

MERSİN'de, aşırı yağışlar nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

04.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:18
Yağmurda evini su bastı

MERSİN'de, aşırı yağışlar nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Bir çiftçinin evi de suyla doldu.

ilçesinde son 2 gündür etkili olan sağanak, ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalırken, Çiçekli Mahallesi'ndeki birçok evi de su bastı. Tarım işçisi Ali Koçak'ın evi de suyla doldu, eşyaları kullanılmaz hale geldi. Her kuvvetli yağışta evlerini su bastığını belirten Koçak, yetkililerden sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler