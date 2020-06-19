Yağmurda en çok onlar eğlendi Arnavutköyde etkili olan yağış sebebiyle bir çok yol ve arasokakta su birikintileri meydana geldi.

Arnavutköyde etkili olan yağış sebebiyle bir çok yol ve arasokakta su birikintileri meydana geldi. Yağmuru fırsata çeviren çocuklar suyun aktığı yolda oyun oynadı. Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde yağışın etkisiyle birlikte sokaklarda su birikintileri oluşunca mahallede bulunan çocuklar oyun oynamaya başladı. Çocukların oyunu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL Kaynak: İHA