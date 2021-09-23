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Yağmura rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Fırat Aksoy - Haberler | Genel

- Yağmura rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi devam ediyor Havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda 3'üncü gününde yağmura rağmen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

İSTANBUL (İHA) - - Yağmura rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi devam ediyor

İSTANBUL - Havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda 3'üncü gününde yağmura rağmen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda 3'üncü gününde devam ediyor. İstanbul'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağmur, TEKNOFEST'te gelen katılımcıları etkilemedi. Festivale yoğun katılım sağlayan ziyaretçiler uçakların ve helikopterlerin önünde fotoğraf çekti.

"TEKNOFEST'in memleketimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum"

Yağmura rağmen festivale geldiğini aktaran Mustafa Öztürk, "Ailemle birlikte geldim. Çok heyecanlıyım. İlgimi en çok uçaklar çekti. Çok güzel bir deneyim oluyor" dedi.

Festivale çocuklarıyla birlikte gelen Mehmet Emin Ergün, "Çocuklarım özellikle festivale gelmek istedi. Çocuklar daha çok merak ettiği için onları buraya getirdim. TEKNOFEST'in memleketimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yağmura rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi devam ediyor

Yağmura rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi devam ediyor

Yağmura rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi devam ediyor

Yağmura rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Fırat Aksoy - Son Dakika Haberleri
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