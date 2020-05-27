Yağmura rağmen çocuklar izinlerini kullandı
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Yağmura rağmen çocuklar izinlerini kullandı

Yağmura rağmen çocuklar izinlerini kullandı Denizli'de 0-14 yaş aralığındaki çocuklar korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izinli olarak dışarıya çıktı.

27.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:42

Yağmura rağmen çocuklar izinlerini kullandı

DENİZLİ - Denizli'de 0-14 yaş aralığındaki çocuklar korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izinli olarak dışarıya çıktı. Havanın kapalı ve yağışlı olmasına aldırış edilmeden cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı.

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklara 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. İznin ilk dakikalarından itibaren çocukların kimi aileleri ile kimileri ise arkadaşlarıyla sokaklara akın etti. Kent genelinde havanın kapalı ve aralıklarla yağışlı olmasına ise aldırış edilmedi. Belirli aralıklarla sokağa çıkma izni ile dışarıya çıkan çocuklar yağışa rağmen dışarıya çıktı. Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerde sıkılan ebeveynlerde çocuklarının iznini fırsat bildi. Geçen haftalara göre ise çocukların birçoğunun evde kalması ise dikkatlerden kaçmadı. Sokağa çıkma izni olan ve dışarıyı özlediğini belirten Hatice Aldemir, "İnsanların dışarıya çıkması dünyanın en güzel şeyi. Hava kapalı da olsa bence dışarıya çıkması önemli. İnsanlar doğayı özlüyor, o yüzden dışarıya çıkmalı" dedi.

Arkadaşlarını çok özlediğini belirten Burak Kahraman ise, "Bugün sokağa çıkma kısıtlaması yok, havanın kapalı olmasına rağmen dışarıya çıktık, geziyoruz. Bir aydır arkadaşlarımla buluşmuyoruz, birbirimizi özledik" ifadelerini kullandı.

Yağmura rağmen çocuklar izinlerini kullandı

Kaynak: İHA

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