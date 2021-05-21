Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları
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Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kafalarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalışırken, kimisi duraklara sığındı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı. Bahçelievler Yenibosna'da da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar kafalarına poşet geçirirken, kimisi yağmurun dinmesini beklemek için duraklara sığındı. Yağmur trafiği de etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

(Volkan Kayalar/İHA)

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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