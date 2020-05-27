Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçit altlarına sığındı
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Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçit altlarına sığındı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmura vatandaşların bir kısmı hazırlıksız yakalandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçit altlarına sığındı
27.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:06

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmura vatandaşların bir kısmı hazırlıksız yakalandı. Yağmur da ıslanmaktan kurtulmak isteyen vatandaşların bir kısmı otobüs duraklarına ve üst geçit altlarına sığındı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Bazı vatandaşlar yağmur dan korunmak için üst geçit altlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Yağan yağmurun ardından E-5 karayolunda da yoğunluk yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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