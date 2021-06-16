YAĞMURA ALDIRMADILAR AŞI İÇİN BEKLEDİLER

İSTANBUL'da yağmura rağmen İstinye Devlet Hastanesi yanında kurulan 'Aşı Uygulama Alanı' önünde kuyruk oluştu.

İSTANBUL'da yağmura rağmen İstinye Devlet Hastanesi yanında kurulan 'Aşı Uygulama Alanı' önünde kuyruk oluştu.

Koronavirüs ile mücadele için tüm yurtta aşılama çalışmaları tam mesai ile devam ederken, aşı merkezlerinin önünde oluşan kuyruklar dikkat çekiyor. Sarıyer'de bulunan İstinye Devlet Hastanesi yanında kurulan 'Aşı Uygulama Alanı' önüne gelenler yağmur altında sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Aşı yaptıran Mahmut Sağır, 'Çok iyi oldu, herkes aşısını olsun. Sıramız geldi olduk. Herkese tavsiye ediyorum, çünkü önemli" diye konuştu. Yağmur altında elinde şemsiyesi ile sırasını bekleyen Hatice Okudan ise, 'Randevu alınıyor ama maalesef ki sanırım hem hava muhalefeti hem de hazırlıksız olunmasından dolayı böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Şu anda bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı