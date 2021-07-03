Yağmura aldırış etmeden denize girdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akçakoca'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor.

Akçakoca'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor. Yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise denize girdi.

1950'li yıllarda deniz ve karavan turizmi ile ülkede ilk turizm hareketinin başladığı Düzce'nin Akçakoca'da ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur bazı tatilcileri engellemedi. Hafta sonu tatilini değerlendiren isteyen bazı gençler denize girdiler.

Meteorolojinin verilerine göre, Akçakoca ilçesinde 8 Temmuz 2021 Perşembe gününe kadar yağış bekleniyor.

Yağmura aldırış etmeden denize girdiler
Yağmura aldırış etmeden denize girdiler
Yağmura aldırış etmeden denize girdiler
Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Selin Şekerci Armağan Çağlayan Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Cristiano Diego Costa Emre Kocadağ Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yağmura aldırış etmeden denize girdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 16:13:35. #1.15#

title