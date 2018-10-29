Yağmur Zeytin Üreticilerini Sevindirdi

MARDİN'in Derik ilçesinde zeytin hasadı başladı. Üreticiler zeytinin yağışlarla birlikte daha kaliteli hale geldiğini belirtirken, alıcı bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Bölgedeki üreticilerden Mihriban Azlağ, "Burada fabrika kurulmasıyla ürünlerimizi daha rahat bir şekilde satabiliriz. Yetkililerden Derik'te bir zeytin fabrikası açmalarını istiyoruz" dedi.

Zeytin hasadı bölgede normalden 10 gün erken başlarken son günlerde yağan yağmur üreticileri sevindirdi. Üreticilerden Rıza Temel, zeytinlerinin Türkiye'deki en yüksek yağ oranına sahip zeytinlerden olduğunu söyledi ve "Yağmur yağdı zeytinler çok güzel oldu, fakat alıcı bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Derik zeytini çok meşhur ve sağlıklıdır. Yağmur yağdı zeytinler çok güzel oldu fakat, alıcı bulamıyoruz. Eskiden batıdan buraya zeytin almaya geliyordu, bu sene hiç gelmiyorlar" dedi.

2 MİLYONA YAKIN ZEYTİN AĞACI VAR

Derik ilçesinde, dağ sırası boyunca 50 bin dekar alana yayılmış yaklaşık 1 milyon 750 bin zeytin ağacı, ilçenin geçim kaynağı olurken, son günlerde yaşanan ve ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar zeytin üreticilerini sevindirdi. Zengin çeşitleriyle her damak tadına hitap eden, yağ kalitesi açısından Türkiye'nin yağ oranı en yüksek zeytini olarak bilinen Derik zeytininin, 10'un üzerinde çeşidi olduğu belirtildi.

Bu yıl hasadı yapılan zeytin miktarının 2 bin ton olması beklenirken, en çok tercih edilen sofralık zeytin, geçen yıl kilosu 12-13 liraya satılırken, bu yıl 15 liraya satılacağı da belirtildi.

Zeytin üreticilerinden Mihriban Azlağ, yeşil zeytinin sağlıklı olduğunu dile getirerek, "Yağmurların yağmasıyla beraber, zeytinler daha güzel olmuş. Yeşil zeytin hem bereketli hem de sağlıklıdır. Fakat yetirince alıcı bulamıyoruz. Burada bir fabrika kurulmasıyla ürünlerimizi daha rahat bir şekilde satabiliriz. Yetkililerden Derik'te bir zeytin fabrikasının açılmasını istiyoruz" dedi.

- Mardin