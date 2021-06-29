Yağmur Yardımlaşma Derneği, kurban bağış standı açtı
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Yağmur Yardımlaşma Derneği, kurban bağış standı açtı

Yağmur Yardımlaşma Derneği, kurban bağış standı açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek amacıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan Yağmur Yardımlaşma Derneği, hayırseverlerden kurban bağışlarını bekliyor.

Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek amacıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan Yağmur Yardımlaşma Derneği, hayırseverlerden kurban bağışlarını bekliyor.

Karabük'te yardımlaşma çalışmalarının ardından Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneğini büyüten Zehra Söylemez, Kent Meydanında vatandaşların vekalet yoluyla kurban bağışlarını rahatça yapabilmeleri için kurban bağış standı açtı. Çad, Somali, Arakan, Etiyopya, Kenya, Uganda ve Bangladeş olmak üzere 7 ayrı ülkede 200'ün üzerinde su kuyusu açtıran dernek bu Kurban Bayramı'nda Kenya Dadaab kampında çöl sıcağında yaşam mücadelesi veren Müslümanlar için hayırseverlerin yardımlarını bekliyor.

Stand 19 Temmuz 2021 tarihine kadar bağışları almaya devam edecek. - KARABÜK

Yağmur Yardımlaşma Derneği, kurban bağış standı açtı
Yağmur Yardımlaşma Derneği, kurban bağış standı açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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