Yağmur yağsa da pazar tezgahları boş kalmadı
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Yağmur yağsa da pazar tezgahları boş kalmadı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin - Haberler | Ekonomi

Yağmur yağsa da pazar tezgahları boş kalmadı İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilese de pazar tezgahları boş kalmadı.

Yağmur yağsa da pazar tezgahları boş kalmadı

İSTANBUL - İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilese de pazar tezgahları boş kalmadı. Bu durumdan memnun olduklarını belirten pazarcılar, yağmurun yağmasına alışkın olduklarını söylüyor.

İstanbul'da yaşanan yağmur sonrasında pazar tezgahları boş kalmadı. Yağmur hayatı olumsuz etkilese de vatandaş yağmura aldırış etmeden alışverişlerini yapıyor. Sabahın erken saatlerinde pazarlarını kurmaya başlayan pazarcılar ise vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyor.

"Yağmurun yağması bizim için sorun değil"

Yıl içerisinde fazlasıyla yağmurlu günlerde pazar kurduklarını ifade eden pazarcı Abdullah Özdemir, "Biz bu duruma alıştık. Yağmurun yağması bizim için sorun değil. Her zaman tezgahımızı kuruyoruz. Elimizdeki ürünleri müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vererek satıyoruz. Pazarda her çeşidi bulmak mümkün. Fiyatlarımız uygun. Kiraz 7 TL, Kayısı 10 TL, Erik 10 TL, Vişne 7 TL, Kavun 7 TL, bu fiyatlarla ürünlerimizi satıyoruz. Fiyatlar mevsimlere göre ve kaliteye göre değişiyor" şeklinde konuştu.

"Bazı müşterilerimizde siparişle hizmet veriyoruz"

Sabahın erken saatlerinde geldiklerini belirten pazarcı Fevzi Taka, "Yağmur etkili olsa da tezgahlarımızı açtık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Bazı müşterilerimizde siparişle hizmet veriyoruz. Fiyatlarımız mevsimine göre normal. Patlıcan 5 TL, kabak 5 TL, dolmalık biber 7 TL, Fasulye 6 TL, Domatesler ise kalitesine göre değişiyor. Önümüzde günlerde konserve zamanı geldiği için fiyatlar düşecektir" ifadelerini kullandı.

Yağmur yağsa da pazar tezgahları boş kalmadı
Yağmur yağsa da pazar tezgahları boş kalmadı
Yağmur yağsa da pazar tezgahları boş kalmadı
Yağmur yağsa da pazar tezgahları boş kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Çetin

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Yağmur yağsa da pazar tezgahları boş kalmadı - Haberler Ekonomi
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