Yağmur Yağmadı, Elektrik Tüketimi Yüzde 139'a Varan Oranda Arttı

DİCLE Elektrik Dağıtım, 'Tarımsal Sulama Verileri'ni açıkladı.

Buna göre, yağışların önceki yıla göre daha az olmasının da etkisiyle Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde tarımsal sulama amacıyla tüketilen elektrik miktarı önceki yıla oranla yüzde 139 arttı. Tüketimin ciddi bir kısmının kaçak yollarla da yapıldığını tespit eden Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullananları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak üzere enerji kayıpları ekiplerinin tamamının saha görevine çıkarıldığını kaydetti.

Türkiye genelinde tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yaklaşık yarısının tüketildiği Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde, yağışların yetersiz olması yüzünden çiftçiler tarlalarını elektrikli motorlarla yeraltından çektikleri kaynak suları ile suluyor. Bu yöntemle bölge illerinde tarımsal sulamadaki elektrik tüketiminin 2017'ye göre olağanüstü boyutta arttığı belirlendi.

Dicle Elektrik Dağıtım'ın verilerine göre Mardin'de geçtiğimiz yıl Mart ayında 8 bin 510 MWh olan günlük elektrik tüketimi, bu yıl aynı ay yüzde 139'luk artışla 20 bin 344 MWh'ye yükseldi. Şanlıurfa'da Mart 2017'de 15 bin 454 MWh olan günlük elektrik tüketimi de yüzde 70'lik artışla bu yıl aynı tarihte 26 bin 210 MWh olarak gerçekleşti.

TÜM KAÇAK EKİPLERİ SAHADA

Dicle Elektrik yetkilileri, tarımsal sulamada kaçak elektrik yöntemlerinin kullanılmasının elektrik şebekesine, hizmet kalitesine ve kesintisiz enerji arzına çok ciddi zararlar verdiğine dikkat çekti.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ortada çok keskin ve büyük tüketim artışları var. Tüketimin büyük bir kısmı kaçak olunca, artışın boyutunu da öngörmemiz mümkün olmuyor. Bu da ne kadar tedbir alırsak alalım enerjide dalgalanmalara, istenmeyen arızalara, dolayısıyla da kesintilere neden olabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için kaçak denetimlerimizi olağanüstü ölçüde artırdık. Tüm enerji kayıpları ekiplerimizi kaçak denetimi yapmaları için sahaya çıkardık, durup dinlenmeden denetim yapıyoruz. Kaçak elektrik kullanılmasını önlemekte son derece kararlıyız. Kaçak elektrik kullananlar hakkında gerekli tüm yasal süreçleri işletmeye devam edeceğiz. Bunun hem milli enerji güvenliği bakımından, hem de bölgemizde yaşayan herkesin haklarının korunması bakımından çok büyük önemi var. Kaçak elektrik kullanımını bitirmek için çalışmaya devam edeceğiz, herkes bu konuda bize destek olmalı.

- İstanbul