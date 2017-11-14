Yağmur Yağınca Çitfçi Pancarı Elle Topladı

Muş'ta etkili yağış nedeniyle pancar tarlasına traktör giremeyince, çiftçiler pancarı elle toplamak zorunda kaldı.



Çiftçinin en önemli geçim kaynağı arasında yer alan şeker pancarının hasadı, geçen hafta etkili olan yağış nedeniyle tarım aletleriyle yapılamadı.



Merkeze bağlı Kumluca köyünde çiftçilik yapan Necdet Ekin, yağış nedeniyle çamur oluşan tarlalara traktörlerin giremediğini söyledi.



Traktörün arkasına takılan pancar sökme makinesiyle günde ortalama 40-50 dekarlık alanda pancar hasadı yapılabildiğini anlatan Ekin, "Ancak tarla çamurlu olduğu için şimdi işçi tutarak elle söküm yapıyoruz. Bu da gecikmeye neden oluyor. Kar yağmadan pancarı bitirip fabrikaya teslim etmemiz gerekiyor. Aksi halde kar altında kalacak." dedi.