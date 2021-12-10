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Yağmur yağdı; iş hanını su bastı

Yağmur yağdı; iş hanını su bastı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı su bastı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün İzmir'e şiddetli yağış uyarısının ardından öğle saatlerinde yağmur başladı. Etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Trafik polisleri ve belediye ekipleri, araç trafiğinin aksamaması için şehrin ana arterlerinde önlem aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı ise su bastı. İş yerlerine yağmur suyu dolan esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Çarşı esnafı, alt yapının yetersiz olduğunu ve her yağışta bu manzaraların yaşandığını belirterek, bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.


Yağmur yağdı; iş hanını su bastı

Yağmur yağdı; iş hanını su bastı

Yağmur yağdı; iş hanını su bastı

Yağmur yağdı; iş hanını su bastı

Yağmur yağdı; iş hanını su bastı

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