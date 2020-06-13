Yağmur yağdı, dışarı deniz botuyla çıktı
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Yağmur yağdı, dışarı deniz botuyla çıktı

Yağmur yağdı, dışarı deniz botuyla çıktı Haziran ayında yağan yağmurun keyfini, sanayi sokaklarında deniz botuyla gezerek çıkardı Çanakkale'de aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı.

13.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:08

Yağmur yağdı, dışarı deniz botuyla çıktı

Haziran ayında yağan yağmurun keyfini, sanayi sokaklarında deniz botuyla gezerek çıkardı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş, dışarıya deniz botuyla çıkarak kürek çekti.

Yağmur sonrası sanayi sitesinde bazı dükkanların önünde su birikintisi oluştu. Bu sırada Serkan Yetkin, oğlu Enes Yetkin'i deniz botuna bindirip kürek çektirdi.

Babası Serkan Yetkin tarafından cep telefon kamerası ile çekilen o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Oğlunun iş yerine ziyarete geldiğini ancak bastıran yağmur nedeniyle bir yere gidemediğini belirten Serkan Yetkin, "Haziran ayında doluyla karışık güzel bir yağmur yağdı ve buralar su doldu. Oğlum da yanıma gezmeye gelmişti, yağmur bastırınca gidemedi. Biz de bu fırsatı eğlenceye çevirdik. Botu şişirip, içine bindirdim. Bizim için de güzel bir anı oldu" dedi.

Yağmur yağdı, dışarı deniz botuyla çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

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