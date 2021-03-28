Yağmur ve şiddetli rüzgar sazlık alanda hasar bıraktı
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Yağmur ve şiddetli rüzgar sazlık alanda hasar bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yağmur ve şiddetli rüzgar sazlık alanda hasar bıraktı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddet rüzgar ve yağmur yağışı Adıyaman'ın Gölbaşı Gölündeki sazlık alanda tahribatlara neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddet rüzgar ve yağmur yağışı Adıyaman'ın Gölbaşı Gölündeki sazlık alanda tahribatlara neden oldu.

Geçtiğimiz gün yağmur yağışı ve şiddetli rüzgar sonrası Gölbaşı Gölü sazlık alanda kavak ağaçları devrilirken kuşların üreme ve dinlenme alanı olan sazlıkların büyük bir bölümünün ise kırılarak yere düştü. Sazlık alanda önemlerin alınmaması halinde yaban hayatının olumsuz yönden etkileneceği belirtildi. - ADIYAMAN

Yağmur ve şiddetli rüzgar sazlık alanda hasar bıraktı
Yağmur ve şiddetli rüzgar sazlık alanda hasar bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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