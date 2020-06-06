Yağmur ve rüzgarlı havaya rağmen sahile gittiler
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Yağmur ve rüzgarlı havaya rağmen sahile gittiler

Yağmur ve rüzgarlı havaya rağmen sahile gittilerMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde rüzgar ve aralıklarla gerçekleşen yağmura rağmen vatandaşlar sahile gitti.

06.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:23

Yağmur ve rüzgarlı havaya rağmen sahile gittiler

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde rüzgar ve aralıklarla gerçekleşen yağmura rağmen vatandaşlar sahile gitti.

Marmaris ilçe merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 28 dereceyi gösterirken; nem yüzde 69, deniz suyu sıcaklığı 13 olarak ölçüldü. Rüzgarlı havanın olduğu kentte aralıklarla yağmur da yağdı. Buna rağmen bazı vatandaşlar, sahillere geldi. Bazı kişilerin sosyal mesafeye uymayıp maske takmadığı görüldü. Kalabalığın görülmediği plaj ve sahil yollarında kimileri banklarda oturarak deniz manzarasının keyfini çıkardı. Metin Toklaç (52), "Bugün hava biraz bozuk. Denize girdim çıktım. Ayaklarımı uzatarak deniz manzarasının ve esintinin keyfini çıkartıyorum" dedi.

Yağmur ve rüzgarlı havaya rağmen sahile gittiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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