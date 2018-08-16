Yağmur ve Kanalizasyon Hatlarında Kapsamlı Temizlik Yapılacak

Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından yağmur ve kanalizasyon hatlarında kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı. Temin edilen özel tasarım kombine araç ile ana cadde üzerindeki yağmur ve kanalizasyon hatlarının tam anlamıyla temizlenmesi amaçlanıyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde 18 bin metrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yapılacak temizlik çalışmalarıyla ilgili olarak Belediye Başkanı Fatih Bakıcı yerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Mesut Çetin ve Dodurga Belde Başkanı Selim Tuna da eşlik etti. Başkan Bakıcı, incelemeler sırasında ekiplere kolaylıklar dileyerek, araç ve işleyiş sistemi hakkında bilgi aldı. Sonbahar ile birlikte başlayacak olan yoğun yağışlar öncesinde hatlarda başlatılan çalışmalarla kanalizasyon ve yağmur hatlarındaki kapsamlı temizliğin tamamlanması hedefleniyor. Her alanda güçlü bir Bozüyük için çalıştıklarını belirten Başkan Bakıcı, çalışanlara kolaylıklar diledikten sonra çevredeki vatandaşlar ile de görüşerek, belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. - BİLECİK