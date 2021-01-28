Yağmur ve eriyen karlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yağmur ve eriyen karlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi

28.01.2021 10:18 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:22
Yağmur ve eriyen karlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi

BARTIN'da, yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle kentin içinden geçen Bartın Irmağı taşma noktasına geldi.

BARTIN'da, yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle kentin içinden geçen Bartın Irmağı taşma noktasına geldi. Irmak kenarındaki piknik alanı yolunun bir kısmı su altında kaldı, 4 köye ulaşımı sağlayan köprü kapatıldı. Ekipler, ırmağın taşma riskine karşı kontrollerde bulundu. 

Kentte geçen hafta sonu uzun yılların en yoğun kar yağışının ardından 2 gündür etkili olan sağanak yağmur, sel riskini de beraberinde getirdi. 2 günde metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, eriyen kar sularının da etkisiyle kentin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı su altında kaldı. Irmağın yükselmesi sonucu Serdar köyü mevkiindeki Bartın ile 4 köyün bağlantısını sağlayan köprü ulaşıma kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri gece boyunca taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da geçen haftaki yoğun kar yağışının ardından iki gündür aralıksız yağan yağmur Bartın Irmağı'nın yükselmesine neden oldu. Şu anda da yağış ara ara devam ediyor. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi. 


- Bartın
Yağmur ve eriyen karlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi
Yağmur ve eriyen karlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi
Yağmur ve eriyen karlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi
Yağmur ve eriyen karlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi
Yağmur ve eriyen karlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi
Yağmur ve eriyen karlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Erol Bulut Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yağmur ve eriyen karlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 10:25:42. #1.14#
title