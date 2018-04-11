Yağmur ve Dolu Yağışı Kilis'te Büyük Hasara Yol Açtı

Kilis'te yağmur ile dolu yağışı nedeniyle bazı köylerde büyük hasar oluştu.

Öğleden sonra etkili olan yağmur ve dolu yağışı nedeniyle Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde ekili alanlarda büyük hasar meydana gelirken, İl Özel İdaresi alarma geçerek köylerde yol açma çalışmalarıyla su tahliyelerini sağladı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, köylere giderek çalışmaları bizzat koordine etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de köylerde hasar tespiti yaptı. Vatandaşlar, yağmur ve dolu nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. - KİLİS