Yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Yozgat'ta aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yozgat'ta aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yozgat'ta akşam saatlerinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorluk çekerken ıslanmamak için korunacak yer aradı. Sürücüler ise yağış nedeniyle göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiler. Bayram tatili dönüşü yağmur ve doluya yakalanan sürücüler ise benzinliklere sığınmak zorunda kaldı. Vatandaşlar ise yağmurun aniden bastırdığını yağmura hazırlıksız yakalandıklarını ve ıslandıklarını söyledi. - YOZGAT
Kaynak: İHA
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