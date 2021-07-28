Yağmur'un katil zanlısı: Ağzını bantlayıp, ellerini bağladım, bıçakladım

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip, yanlarından ayrılan ve 2 gün sonra bir arazide 27 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulunan lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın (16) katil zanlısı olarak yakalanıp, gözaltına alınan komşuları...

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip, yanlarından ayrılan ve 2 gün sonra bir arazide 27 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulunan lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın (16) katil zanlısı olarak yakalanıp, gözaltına alınan komşuları Nizam Cansızlar, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cansızlar'ın polisteki ifadesinde, genç kızın eve kendisinin dertleşmek için geldiğini, 2 gün birlikte kaldıklarını ve son gün 'Birbirimizi bıçaklayalım' dediğini öne sürerek, "Önce o benim ağzımı bantladı, ellerimi bağladı ama daha sonra çözdü. Ardından ben onun ağzını bantlayıp, ellerini iple bağladım, karnına bıçağı soktum. Sonra gitmesini söyledim. Psikolojim çok bozuktu" dediği öğrenildi.

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Dönüş yolunda saat 14.00 sıralarında eve dönüş yolunda, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine kızlarını merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Polis ekipleri, ortadan kaybolan Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Tayhan'ı her yerde ararken, dün saat 07.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cesedin, Yağmur Tayhan'a ait olduğu belirlendi. Evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Tayhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Didim Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.AİLESİNDEN AYRILDIĞI ANLAR KAMERADAPolis, Yağmur Tayhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, mahalledeki bazı kişilerin ifadelerine başvurdu. Görüntülerde Tayhan'ın ailesinden ayrıldıktan sonra yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı anlar yer aldı.Tayhan'ın katil zanlısı olarak komşuları Nizam Cansızlar, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Cansızlar, cinayeti psikolojik sorunları nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.KAN İZLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALATTIPolis ekipleri, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi.POLİS PARKTA UYURKEN BULDUPolis, eşi Almanya'da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam Cansızlar'ın telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit etti. Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Cansızlar'ı burada uyurken yakaladı. Nizam Cansızlar, götürüldüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Eve, kız kendisi geldi. Kapıyı açtım içeri aldım. Bana, dertleşmeye geldiğini söyledi. 2 gün boyunca evde birlikte kaldık. Son gün bana 'Birbirimizi bıçaklayalım' dedi. Önce o benim ağzımı bantladı, ellerimi bağladı ama daha sonra çözdü. Ardından ben onun ağzını bantlayıp, ellerini iple bağladım, karnına bıçağı soktum. Sonra gitmesini söyledim. Psikolojim çok bozuktu. Tüm bunları olayın yaşandığı gün saat 04.00 sıralarında yaptım. Çarşafla akan kanı emdirdim. Sonra çarşafa sarıp, cesedi sürükleyerek dışarı götürdüm. Damlayan kanları sonra temizledim" dedi.ESKİ EŞİNİ DARP ETMİŞ

Öte yandan Nizam Cansızlar hakkında, 2009 yılında Almanya'dan Didim'e tatil için gelen boşandığı eşini darp ettiği gerekçesiyle Didim Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakkında dava açıldığı ortaya çıktı. Ancak Alman vatandaşı olan eski eşin şikayetini geri çekmesi üzerine davanın düştüğü öğrenildi. Nizam Cansızlar, polisteki işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan