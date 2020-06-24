Yağmur tekrar etkili olmaya başladı
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Yağmur tekrar etkili olmaya başladı

- Yağmur tekrar etkili olmaya başladı Metoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bahçelievler'de yağmur tekrar etkili olmaya başladı.

24.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:03

- Yağmur tekrar etkili olmaya başladı

İSTANBUL - Metoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bahçelievler'de yağmur tekrar etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşarak kaçmaya çalıştı.

Metoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün etkili olan sağanak yağış bugünde tekrar başladı. Bahçelievler Yenibosna'da etkili olan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıklı yakalanırken, bazıları da hazırlıksız yakalandı. Üstgeçitte bazı vatandaşların koşarak kaçmaya çalıştığı görüldü.

Yağmur tekrar etkili olmaya başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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