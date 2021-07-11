Yağmur Tanrısevsin aylar sonra sessizliğini bozdu! Oğuzhan Koç'a olay göndermede bulundu
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Yağmur Tanrısevsin aylar sonra sessizliğini bozdu! Oğuzhan Koç'a olay göndermede bulundu

Yağmur Tanrısevsin aylar sonra sessizliğini bozdu! Oğuzhan Koç'a olay göndermede bulundu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oğuzhan Koç'un Yağmur Tanrısevsin ile birlikteyken Demet Özdemir ile aldattığı iddia edilen ünlü oyuncu, aylar sonra sessizliğini bozdu. Tanrısevsin,"İlişki bittikten sonra önceden aldatıldığını öğrenenlere tanık oluyoruz" diyerek eski sevgilisine olay bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

'Kalp Yarası' dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Sabah Gazetesi'nden İlker Gezici'nin sorularını yanıtladı.

'Seyirciler ilk defa bir erkeğin değil kızın aldattığına şahit oluyoruz diyor. Dizinin isminden hareketle sizin kalp yaranız var mı?' sorusuna manidar bir cevap veren Yağmur Tanrısevsin, "Evet, "aldatma" kelimesini günümüzde daha fazla duymaya başladık. Hatta bazen ilişkiler bittikten sonra, aslında daha önce aldatıldığını öğrenenlere de tanık oluyoruz. Her şeye olduğu gibi aşka da emek harcarım. Bir ilişkinin sonunda, vicdanen elimden gelen her şeyi yaptığıma inanırsam, benim için herhangi bir yara oluşmaz. Bu açıdan baktığım için, bugüne kadar herhangi bir kalp yaram yok." cevabını verdi.

Oğuzhan Koç'un Yağmur Tanrısevsin ile birlikteyken Demet Özdemir ile aldattığı iddia edilmiş, taraflar iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Yağmur Tanrısevsin aylar sonra sessizliğini bozdu! Oğuzhan Koç'a olay göndermede bulundu
Yağmur Tanrısevsin aylar sonra sessizliğini bozdu! Oğuzhan Koç'a olay göndermede bulundu

Kaynak: Snob Magazin

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