Yağmur suyunda mahsur kaldı
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Yağmur suyunda mahsur kaldı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy mahallesinde yağmur suyunun yükselmesi sonucu bir araç mahsur kaldı.

06.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:25
Yağmur suyunda mahsur kaldı

'nın ilçesi mahallesinde yağmur suyunun yükselmesi sonucu bir araç mahsur kaldı.


Yeniköy Köyaltı mevkiinde karayoluna çıkar sokakta ilerleyen kamyonet tipi araç seyir halinde iken yağmur sularının yükselmesi sonucu mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istendi. Ekipler itfaiye aracı ile mahsur kalan aracı çekerek kurtardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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