Yağmur suyu üzerine dökülünce fenomen oldu

03.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:35

Konya'da tente üzerindeki yağmur suyunu temizlemeye çalışırken yanlışlıkla başından aşağı döken esnaf Ramazan Karaman, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine fenomen haline gelince "Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.



Merkez Selçuklu ilçesinde market işleten Ramazan Karaman, 30 Aralık günü dükkanı önünde kardeşleriyle sohbet ettiği sırada çadır üzerine biriken su gözüne takıldı. Suyu boşaltmak isteyen Karaman'ın temizlemek istediği yağmur suyu, başından aşağı döküldü. Ne olduğunu bir süre anlayamayan Karaman, olayın şokunu atlatamadan geri çekilirken tekrar su döküldü. Yağmur suyunun döküldüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Ramazan Karaman, kardeşinin güvenlik kameralarını sosyal medyada paylaşması üzerine kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Telefonundan da onlarca kez aranan Karaman, arkadaşlarının, dükkan komşularının ve sosyal medya kullanıcılarının fenomeni haline geldi.



"Unutulmayacak en büyük anımdı"



Olay günü 3 kardeşiyle birlikte sohbet ettiklerini ve suyun sürekli gözüne çarptığını belirten Ramazan Karaman, insanların üzerine dökülmesin diye yağmur suyunu boşaltmak istediğini söyledi. Çek pasla aşağıdan yukarı doğru vurduğunu söyleyen Karaman, "Çek pasla beraber bu taraftan iteleyince su bir anda benim üzerime geldi. O an yaşayıp yaşayabileceğim unutulmayacak en büyük anımdı. Çünkü o 5-10 saniye hiçbir şey hatırlamıyorum. Önümden soğuk su girdi, ön tarafa gelince refleks oldu, bu sefer sırtımdan girdi. Bu sefer ben öylece kaldım. O an öyle oldu" dedi.



"Şampuan yok muydu falan diyenler var"



Kardeşinin görüntüleri sosyal medyada paylaştığını ifade eden Ramazan Karaman, "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Telefonum çaldı, arayan bir arkadaşım. 'Ucuz sabunlardan yok muydu, onu da alsaydın' dedi. Ben de 'nerede gördün' dedim, söylemedi, güldü. Biraz konuştuk kapattık. Sonra başka arkadaş aradı. Baktım arayanlar iyice artıyor. Hatta arkadaşın birisi bayağı ısrar ettim sordum nereden gördüğünü, 'şampuan yok muydu' falan diyenler var. Kardeşimi aradım. Ben bir girdim zaten herkes görmüş, eşim dahi aradı. Dükkan komşuları geliyor, 'bizim önümüzdeki çadırda da su var onu atsana' falan, herkes görmüş. Ondan sonra bile hala arayanlar, dalga geçenler var" ifadelerini kullandı.



"Başkasında böyle bir şey olsa gider koluna girerdim"



Üzerine yağmur suyu döküldüğünde herkesin güldüğünü anlatan Karaman, "İki tane kardeşim vardı, yani ben sadece gülme sesi duyarım ama bir taraftan kızacağım. Ama suç tamamen kendimde ben onların yerinde olsam belki ben de gülerdim ama tekrar başkasında böyle bir şey olsa gider koluna girerdim, moral vermeye çalışırdım. Çünkü o an tamamen farklı bir an. O an gülenleri duyuyorum ama idrak edemiyorum o soğuğun etkisiyle" diye konuştu.



Her sabah montunu gördüğünde bile o anın aklına geldiğini aktaran Karaman, "Her gün burayı gördüğümde de dahi o an tekrar oluyor. Gerçekten değişik bir duygu. Çadırı sağlama aldık ama iş işten geçti yani" dedi.



"Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı"



Yaşadığı olayı suyla gelen şöhret olarak tanımlayan Ramazan Karaman, "O kadar arayan oldu ki. Benim hiçbir arkadaşım bu kadar aramadı veya bu kadar geçmiş olsun diyen olmadı. Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı. Sadece tek cümle yazanlar oldu. Ama bu olayı bana ısrarla sordular. Her dükkan komşum özellikle cadde üzerinde bizim çadırda da su var onu atıver, güzel duş almışsın diyenler falan oldu. Bütün insanlara şunu söyleyeyim. Atacakları her adımda dikkatli olsunlar. Sonra felek şaşıyor yani" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA