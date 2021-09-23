Yağmur suyu tahliye kuyusuna düşen kuzu kurtarıldı

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'da yol kenarında bulunan yağmur suyu tahliye kuyusuna düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Sabah saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi'nde bir vatandaşa ait kuzu, otlatıldığı esnada yağmur suyu tahliye kuyusuna düştü. Kuzu sahibi ve mahallelinin uğraşları kuzuyu çıkarmak için yeterli olmayınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, önce hayvan kurtarma aparatlarıyla kuzuyu çıkarmaya çalıştı. Düştüğü kuyuda sıkıştığı anlaşılan kuzu, daha sonra itfaiye personeli tarafından 8 metrelik drenaj kanalından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Yapılan çalışmayı izleyen kuzunun sahibi ve çevredekiler, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - VAN

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