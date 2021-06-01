Yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
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Yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye ekipleri Sorgun Bulvarı'nda yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye ekipleri Sorgun Bulvarı'nda yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. İhbarı üzerine harekete geçen ekipler, rögara inerek yarım saatlik çalışmayla yavru kediyi kurtardı.

Manavgat Sorgun Bulvarı üzerinde iş yeri olan Hasan Ünal, sabah saatlerine yağmur suyu rögarından kedi sesi geldiğini duydu. Sesin kesilmemesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Sorgun Bulvarı'na gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yağmur suyu rögarında mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Rögara inen itfaiye eri yarım saatlik çalışma sonucunda yavru kediyi kurtardı.

Yavru kedinin sesini duyarak itfaiyeye haber veren esnaf Hasan Ünal, "Sabah dükkanı açarken yağmur mazgalından kedi sesi geldiğini duydum. Hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedim. Kediyi çıkarmak için çok uğraştılar. Emeklerine sağlık. Yavru kedinin annesi de dükkanımın önünde bekliyordu. Yavru kedi annesine teslim edildi" diye konuştu. - ANTALYA

Yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Yağmur suyu rögarında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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