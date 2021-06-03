Yağmur Suyu Kanalları Temizleniyor

YAĞMUR SUYU KANALLARI TEMİZLENİYORYaşanabilecek yağışların ardından kanal ve ızgaralarda sorun yaşanmaması için başlatılan çalışmalarda, yağmur suyu kanalları ve mazgallar hem temizleniyor hem de bakımları yapılıyor.