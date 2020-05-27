Yağmur suyu kanalına düşen kaz ve yavruları kurtarıldı SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yağmur suyu kanalına düşen kaz ve 2 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yağmur suyu kanalına düşen kaz ve 2 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sapanca Kırkpınar Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde kaz ve 2 yavrusu yağmur suyu kanalına düştü. Kazların sahibi Hüsamettin Koçlu itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen itfaiye ekiplerince mazgalların açılmasının ardından kazları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kanalın iç bölümlerinin dar olması sebebiyle yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda anne kaz kurtarılırken, yavruların ise kanal içindeki bir çatlakta olduğu tespit edildi. Bir süre sonra yavru kazlar da kanaldan kurtarıldı. Kaz ve yavruları sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA