Yağmur suyu hattının bin 727 metrelik kısmı tamamlandı Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarında bin 727 metrelik kısmının tamamlandığı belirtildi.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarında bin 727 metrelik kısmının tamamlandığı belirtildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada, yağmur suyu altyapı çalışmasında bin 727 metrelik kısmın tamamlandığı belirtilerek, "Belediye Başkanlığımız tarafından şehir merkezi ile Hürriyet Mahallesinde devam eden yağmur suyu altyapı çalışması sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın çalışmalara karşı gösterdiği hoşgörüden dolayı teşekkür ediyoruz. Dedeoğlu Caddesi ve Şerifpaşa Camiinin alt kısmı ile Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar alanının olduğu bölgede devam eden çalışmalarda ana kolektör yağmur suyu bağlantısı ile birlikte ara bağlantılar da yapılıyor. Projenin tamamlanması ile özellikle sıkıntılı olan alanlardaki su baskını ve benzeri olumsuzluklar çözüme kavuşacaktır. Halkımız ve kamuoyunun bilgilenmesi amacıyla bütün çalışmalarımız hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA